В Нижнем Тагиле на станции «Сан-Донато» случился взрыв

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел утром. Рядом с местом взрыва нашли еще одно устройство для взрыва. Сейчас спецслужбы занимаются проверкой данных о произошедшем взрыве.
По данным источника, предварительно известно, что под цистерной сработало взрывное устройство. Недалеко от места ЧП расположен топливный терминал «Газпром нефти».
По данным telegram-канала 112, первыми звуки услышали работники охраны. Они осмотрели место, обнаружили цистерну и еще одно взрывное устройство. Оно находилось на магните.
Территория перекрыта специалистами. Пострадавших нет, утверждает источник.
Напомним, что в конце 2023 года жителям Свердловской области посоветовали не ходить в лес из-за взрывов. Они проводились на карьере «Пещерный» в Краснотурьинске с 25 по 29 декабря и были тренировочными.