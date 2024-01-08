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Updated Сегодня, 13:25

Около нефтебазы на станции «Сан-Донато» в Нижнем Тагиле произошел взрыв

В Нижнем Тагиле на станции «Сан-Донато» случился взрыв

8 января 2024, 13:12
Фото: 1MI

Около нефтебазы на станции «Сан-Донато» в Нижнем Тагиле произошел взрыв

Взрыв прогремел на железнодорожных путях в районе станции «Сан-Донато» в Нижнем Тагиле. Это случилось 8 января около «Газпром нефти» в районе Рудника.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел утром. Рядом с местом взрыва нашли еще одно устройство для взрыва. Сейчас спецслужбы занимаются проверкой данных о произошедшем взрыве.

По данным источника, предварительно известно, что под цистерной сработало взрывное устройство. Недалеко от места ЧП расположен топливный терминал «Газпром нефти».

По данным telegram-канала 112, первыми звуки услышали работники охраны. Они осмотрели место, обнаружили цистерну и еще одно взрывное устройство. Оно находилось на магните.

Территория перекрыта специалистами. Пострадавших нет, утверждает источник.

Напомним, что в конце 2023 года жителям Свердловской области посоветовали не ходить в лес из-за взрывов. Они проводились на карьере «Пещерный» в Краснотурьинске с 25 по 29 декабря и были тренировочными.

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