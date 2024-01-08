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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

8 января 2024, 12:19
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на первой рабочей неделе 2024 года ожидается ветреная погода. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

Так, во вторник, 9 января, ветер в городе составит 10 метров в секунду. Также в этот день прогнозируется -22 градуса и снегопад, сообщается на сайте Гисметео.

10 января в городе будет -21 градус. Снегопад закончится. Ветреность составит 6 метров в секунду. В четверг, 11 января, синоптики прогнозируют -22 градуса и ветреность до 9 метров в секунду.

12 января днем будет -17 градусов. Сильный ветер сохранится. В субботу синоптики прогнозируют до -21 градуса, а в воскресенье до -22 градусов. При этом будет солнечно, но ветер усилится до 9 метров в секунду.

12 и 13 января количество осадков, выпавших в Нижнем Тагиле, превысит норму. Повышенной геомагнитной активности в рабочие дни не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге представители ГАИ вышли на дороги с линейками, чтобы заставить дорожных рабочих расчищать снег.

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