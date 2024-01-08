Ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Так, во вторник, 9 января, ветер в городе составит 10 метров в секунду. Также в этот день прогнозируется -22 градуса и снегопад, сообщается на сайте Гисметео.
10 января в городе будет -21 градус. Снегопад закончится. Ветреность составит 6 метров в секунду. В четверг, 11 января, синоптики прогнозируют -22 градуса и ветреность до 9 метров в секунду.
12 января днем будет -17 градусов. Сильный ветер сохранится. В субботу синоптики прогнозируют до -21 градуса, а в воскресенье до -22 градусов. При этом будет солнечно, но ветер усилится до 9 метров в секунду.
12 и 13 января количество осадков, выпавших в Нижнем Тагиле, превысит норму. Повышенной геомагнитной активности в рабочие дни не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге представители ГАИ вышли на дороги с линейками, чтобы заставить дорожных рабочих расчищать снег.