Внимание туристов к Свердловской области выросло в 2023 году

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Published Сегодня, 06:49
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Заполненность гостиниц и отелей в 2023 году увеличилась на 10-15% по отношению к уровню 2022 года. Частично это связано с ростом популярности промышленных экскурсий. На производственных площадках побывали 25 тысяч посетителей. В тоже время увеличился и номерной фонд благодаря открытию новых отелей в регионе, сообщили в департаменте по развитию туризма.
Уделяется внимание национальным маршрутам — Демидовскому и Императорскому. С традициями первых металопромышленников знакомят школьников в период каникул.
Сегодня менеджеры по туризму и специалисты по бронированию туров занимают четвертое место среди самых востребованных специальностей. Ранее в правительстве России отдых на Урале сравнили с Краснодарским краем.