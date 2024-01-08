Внимание туристов к Свердловской области выросло в 2023 году

Заполненность гостиниц и отелей в 2023 году увеличилась на 10-15% по отношению к уровню 2022 года. Частично это связано с ростом популярности промышленных экскурсий. На производственных площадках побывали 25 тысяч посетителей. В тоже время увеличился и номерной фонд благодаря открытию новых отелей в регионе, сообщили в департаменте по развитию туризма.