tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Более 3 млн туристов посетили Свердловскую область в 2023 году

Внимание туристов к Свердловской области выросло в 2023 году

8 января 2024, 06:49
Фото: 1MI

Более 3 млн туристов посетили Свердловскую область в 2023 году

Уровень туристической привлекательности Свердловской области увеличился в 2023 году. В регионе побывало более 3 миллионов гостей.

Заполненность гостиниц и отелей в 2023 году увеличилась на 10-15% по отношению к уровню 2022 года. Частично это связано с ростом популярности промышленных экскурсий. На производственных площадках побывали 25 тысяч посетителей. В тоже время увеличился и номерной фонд благодаря открытию новых отелей в регионе, сообщили в департаменте по развитию туризма.

Уделяется внимание национальным маршрутам — Демидовскому и Императорскому. С традициями первых металопромышленников знакомят школьников в период каникул.

Сегодня менеджеры по туризму и специалисты по бронированию туров занимают четвертое место среди самых востребованных специальностей. Ранее в правительстве России отдых на Урале сравнили с Краснодарским краем.

Туристы-одиночки любят отдыхать в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Самые популярные имена у детей в Свердловской области назвали в ЗАГСе«Горка»: о правилах безопасного поведения напоминают в ГИБДД жителям Нижнего Тагила6 тысяч свердловчан посетили Ледовый городок в новогоднюю ночь
#Общество#Экономика#Александра Логинова#Дети#Отдых#Свердловская область#Туризм#Экскурсия#Отпуск#Каникулы#Екатеринбург#Внутренний туризм#Развитие региона
Подпишитесь
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
6 января, 17:03
Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной
Вчера, 05:49
Водители застревают в колее на трамвайных путях в Нижнем Тагиле
6 января, 19:29
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
5 января, 14:40
Профилактический рейд проводят сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы
6 января, 19:44
Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
6 января, 04:00