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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

На выезде из Нижнего Тагила проверяют документы после взрыва на ж/д станции

«Всех проверяют»: полицейские с автоматами смотрят документы на выезде из Тагила

8 января 2024, 14:44
Фото: tagilcity.ru

На выезде из Нижнего Тагила проверяют документы после взрыва на ж/д станции

На выезде из Нижнего Тагила стоят полицейские, которые проверяют документы у выезжающих из города водителей.

Из-за проверки документов на дороге образовалась пробка, рассказали очевидцы TagilCity.ru.

За Рогожино тоже работают полиция, саперы. Полицейские с автоматами всех, каждую машину проверяют. Фотографируют документы всех, кто выезжает, — рассказала тагильчанка Людмила.
Фото: tagilcity.ru

Также Людмила уточнила, из-за взрыва ли на станции «Сан-Донато» у жителей проверяются документы. На что получила ответ «наверное, да».

Видимо патрулям дали задание проверять всех и вся. Из-за этого даже пробка скопилась. Нас тоже проверили и отпустили, — поделилась Людмила.

Тагильчане рассказали, что на Серебрянском тракте также дежурят полицейские.

Ранее сообщалось, что все спецслужбы Нижнего Тагила собрались в районе взрыва на ж/д станции. На месте находятся полиция, пожарная служба, саперы другие. Из-за произошедшего были внесены изменения в схему движения некоторых поездов и Ласточек.

В Нижнем Тагиле на станции «Сан-Донато» случился взрыв
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