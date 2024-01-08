«Всех проверяют»: полицейские с автоматами смотрят документы на выезде из Тагила

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Из-за проверки документов на дороге образовалась пробка, рассказали очевидцы TagilCity.ru.
За Рогожино тоже работают полиция, саперы. Полицейские с автоматами всех, каждую машину проверяют. Фотографируют документы всех, кто выезжает, — рассказала тагильчанка Людмила.
Также Людмила уточнила, из-за взрыва ли на станции «Сан-Донато» у жителей проверяются документы. На что получила ответ «наверное, да».
Видимо патрулям дали задание проверять всех и вся. Из-за этого даже пробка скопилась. Нас тоже проверили и отпустили, — поделилась Людмила.
Тагильчане рассказали, что на Серебрянском тракте также дежурят полицейские.
Ранее сообщалось, что все спецслужбы Нижнего Тагила собрались в районе взрыва на ж/д станции. На месте находятся полиция, пожарная служба, саперы другие. Из-за произошедшего были внесены изменения в схему движения некоторых поездов и Ласточек.