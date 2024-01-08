«Всех проверяют»: полицейские с автоматами смотрят документы на выезде из Тагила

Ранее сообщалось, что все спецслужбы Нижнего Тагила собрались в районе взрыва на ж/д станции. На месте находятся полиция, пожарная служба, саперы другие. Из-за произошедшего были внесены изменения в схему движения некоторых поездов и Ласточек.