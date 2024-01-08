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Бабушка с мальчиком украла деньги учительницы в Екатеринбурге

Женщина с внуком в Екатеринбурге купила продукты с чужой карты на 10 тысяч рублей

8 января 2024, 07:07
Фото: 1MI

Бабушка с мальчиком украла деньги учительницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пожилая женщина истратила 10 тысяч рублей с карточки, которую потеряла учительница из Березовского. Инцидент произошел 27 ноября 2023 года.

Свердловчанка потеряла карту на перекрестке улиц Большакова — 8 марта, а вскоре ей стали приходить уведомления о списании средств, которые были потрачены в продуктовых магазинах, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Видео: МВД по Екатеринбургу

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники ведомства установили, что картой воспользовалась пожилая горожанка, которая ходила по магазинам с мальчиком, предположительно, ее внуком.

Полицейские призывают екатеринбурженку самой явиться в отделение, рассказать мотивы своего поступка и вернуть потраченные деньги потерпевшей.

Напомним, 5 января 2024 года в Екатеринбурге мужчина, вооружившись игрушечным пистолетом, украл из супермаркета бутылку водки.

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