Женщина с внуком в Екатеринбурге купила продукты с чужой карты на 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Свердловчанка потеряла карту на перекрестке улиц Большакова — 8 марта, а вскоре ей стали приходить уведомления о списании средств, которые были потрачены в продуктовых магазинах, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Женщина обратилась в полицию. Сотрудники ведомства установили, что картой воспользовалась пожилая горожанка, которая ходила по магазинам с мальчиком, предположительно, ее внуком.
Полицейские призывают екатеринбурженку самой явиться в отделение, рассказать мотивы своего поступка и вернуть потраченные деньги потерпевшей.
Напомним, 5 января 2024 года в Екатеринбурге мужчина, вооружившись игрушечным пистолетом, украл из супермаркета бутылку водки.