Женщина в Красноуральске отрицает избиение своего сына

Также свердловчанка утверждает, что свекровь хочет отобрать у нее всех детей. Она нашла для мальчика психолога, чтобы узнать, что могла говорить ему бабушка. Одна из старших сестер защищает мать, однако при этом подтверждает, что рукоприкладство было. Предположительно, сам мальчик, разговаривая с мамой, жалуется на бабушку, а бабушке жалуется на маму.