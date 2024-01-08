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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Жительница Красноуральска опровергла заявление свекрови о побоях своего сына

Женщина в Красноуральске отрицает избиение своего сына

8 января 2024, 06:38
Фото: Midjourney

Жительница Красноуральска опровергла заявление свекрови о побоях своего сына

В Красноуральске местная жительница отрицает заявление свекрови о том, что она ударила ногой своего шестилетнего сына.

По словам женщины, она шлепнула сына ладонью по губам после того, как услышала от него нецензурные слова. По ее предположению, ребенок мог набраться такой лексики от бабушки, рассказали в Telegram-канале «Открытый Лесной».

Также свердловчанка утверждает, что свекровь хочет отобрать у нее всех детей. Она нашла для мальчика психолога, чтобы узнать, что могла говорить ему бабушка. Одна из старших сестер защищает мать, однако при этом подтверждает, что рукоприкладство было. Предположительно, сам мальчик, разговаривая с мамой, жалуется на бабушку, а бабушке жалуется на маму.

В СК организовали проверку. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе мероприятий и обстоятельствах инцидента.

Напомним, пожилая женщина рассказала, что ребенок жил с ней с двух лет, пока его мать была в тюрьме. По ее словам, недавно горожанка ударила сына ногой по лицу, после чего у него закровоточили десны и начали шататься зубы.

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