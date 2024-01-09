11 человек погибли в ДТП в Свердловской области в первую неделю 2024 года

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Распространенные причины попаданий в аварии — езда на высокой скорости, нарушение необходимой дистанции, выезд на встречку, рассказала глава свердловского отдела пропаганды УГИБДД Галина Кравченко.
Также есть данные о пострадавших — 89 человек получили разные повреждения в авариях. При этом в период праздничных дней автоинспекторы выявили 11 тысяч нарушений на дорогах среди автомобилистов, а также водителей такси и автобусов.
189 человек были отстранены от вождения, из них 28 человек ехали нетрезвыми. Кроме того, 62 человека не стали проходить освидетельствование.
Напомним, 8 января 2024 года в Свердловской области в аварии пострадали четыре человека. Среди пострадавших был пятилетний ребенок.