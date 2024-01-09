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Updated Сегодня, 10:58

11 человек скончались в авариях в Свердловской области с начала 2024 года

11 человек погибли в ДТП в Свердловской области в первую неделю 2024 года

9 января 2024, 10:58
Фото: 1MI

11 человек скончались в авариях в Свердловской области с начала 2024 года

В Свердловской области случилось 50 дорожных аварий, в которых скончалось 11 человек, среди них один ребенок. ДТП произошли с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Распространенные причины попаданий в аварии — езда на высокой скорости, нарушение необходимой дистанции, выезд на встречку, рассказала глава свердловского отдела пропаганды УГИБДД Галина Кравченко.

Также есть данные о пострадавших — 89 человек получили разные повреждения в авариях. При этом в период праздничных дней автоинспекторы выявили 11 тысяч нарушений на дорогах среди автомобилистов, а также водителей такси и автобусов.

189 человек были отстранены от вождения, из них 28 человек ехали нетрезвыми. Кроме того, 62 человека не стали проходить освидетельствование.

Напомним, 8 января 2024 года в Свердловской области в аварии пострадали четыре человека. Среди пострадавших был пятилетний ребенок.

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