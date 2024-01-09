700 малышей родилось в Свердловской области

Ранее сообщалось, что в в новогоднюю ночь в регионе на свет появились 13 грудничков. Это 7 мальчиков и 6 девочек. Сначала родилась трехкиллограмовая девочка, а затем мальчик такого же веса. Рост обоих малышей — 51 см.