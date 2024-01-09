700 малышей родилось в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Всего на свет появились 355 мальчиков и 331 девочка, из них шестеро малышей — близнецы. Такие данные озвучили в Минздраве по региону.
512 свердловчанок родили малышей, находясь в возрасте до 35 лет. 174 женщины родили после 35 лет. Одна свердловчанка в новогодние праздники рожала в девятый раз.
Ранее сообщалось, что в в новогоднюю ночь в регионе на свет появились 13 грудничков. Это 7 мальчиков и 6 девочек. Сначала родилась трехкиллограмовая девочка, а затем мальчик такого же веса. Рост обоих малышей — 51 см.