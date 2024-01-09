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355 мальчиков и 331 девочка родились в Свердловской области

700 малышей родилось в Свердловской области

9 января 2024, 07:47
Фото: Midjourney

355 мальчиков и 331 девочка родились в Свердловской области

За 7 дней нового года 686 детей появились на свет в Свердловской области.

Всего на свет появились 355 мальчиков и 331 девочка, из них шестеро малышей — близнецы. Такие данные озвучили в Минздраве по региону.

512 свердловчанок родили малышей, находясь в возрасте до 35 лет. 174 женщины родили после 35 лет. Одна свердловчанка в новогодние праздники рожала в девятый раз.

Ранее сообщалось, что в в новогоднюю ночь в регионе на свет появились 13 грудничков. Это 7 мальчиков и 6 девочек. Сначала родилась трехкиллограмовая девочка, а затем мальчик такого же веса. Рост обоих малышей — 51 см.

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#Общество#Свердловская область#Минздрав#Родители#Возраст#Роды#Девочки#Екатеринбург#Близнецы#Дарья Сорокина#Мальчики
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