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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Два жителя Свердловской области оштрафованы за дискредитацию ВС РФ

85 тысяч штрафа заплатят два свердловчанина за дискредитацию ВС РФ

9 января 2024, 13:06
Фото: Midjourney

Два жителя Свердловской области оштрафованы за дискредитацию ВС РФ

Жители Екатеринбурга и Заречного по решению суда получили штрафы за дискредитацию российской армии. Они пытались обжаловать решения, но безрезультатно.

Так, один из мужчин в начале августа 2023 года в Екатеринбурге у памятника Ленину устроил одиночный пикет. В руках у него был плакат с текстом, который он публично демонстрировал людям, проходящим мимо. Тем самым свердловчанин дискредитировал действия Вооруженных сил Российской Федерации. Ему был назначен в административный штраф в сумме 45 тысяч рублей.

Второй оштрафованный является жителем Заречного. Его задержали 15 августа 2023 года за то, что он дважды, в феврале и мае, в интернете дискредитировал ВС РФ.

На странице он демонстрировал для просмотра неопределенному кругу лиц публикации, дискредитирующие использование ВС РФ, — выяснила редакция TagilCity.ru.

Факт административного правонарушения доказали заключения специалистов. Мужчина получил штраф в 40 тысяч рублей.

Оба нарушителя не согласились с назначенным наказанием и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Однако там оставили решения судов первой инстанции без изменений.

Ранее житель Нижнего Тагила также был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Он писал комментарии в соцсетях.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Штраф#Екатеринбург#Евгения Сафина#Дискредитация армии
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