85 тысяч штрафа заплатят два свердловчанина за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Так, один из мужчин в начале августа 2023 года в Екатеринбурге у памятника Ленину устроил одиночный пикет. В руках у него был плакат с текстом, который он публично демонстрировал людям, проходящим мимо. Тем самым свердловчанин дискредитировал действия Вооруженных сил Российской Федерации. Ему был назначен в административный штраф в сумме 45 тысяч рублей.
Второй оштрафованный является жителем Заречного. Его задержали 15 августа 2023 года за то, что он дважды, в феврале и мае, в интернете дискредитировал ВС РФ.
На странице он демонстрировал для просмотра неопределенному кругу лиц публикации, дискредитирующие использование ВС РФ, — выяснила редакция TagilCity.ru.
Факт административного правонарушения доказали заключения специалистов. Мужчина получил штраф в 40 тысяч рублей.
Оба нарушителя не согласились с назначенным наказанием и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Однако там оставили решения судов первой инстанции без изменений.
Ранее житель Нижнего Тагила также был оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Он писал комментарии в соцсетях.