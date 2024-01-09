85 тысяч штрафа заплатят два свердловчанина за дискредитацию ВС РФ

Так, один из мужчин в начале августа 2023 года в Екатеринбурге у памятника Ленину устроил одиночный пикет. В руках у него был плакат с текстом, который он публично демонстрировал людям, проходящим мимо. Тем самым свердловчанин дискредитировал действия Вооруженных сил Российской Федерации. Ему был назначен в административный штраф в сумме 45 тысяч рублей.