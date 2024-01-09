Автомобиль и грузовик столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов. Погиб человек

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
По предварительным данным, в результате дорожного происшествия скончался пассажир, ехавший в автомобиле. Водителя легковой машины с полученными травмами привезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Подробности произошедшей аварии в настоящее время не сообщаются.
Напомним, 8 января 2024 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск произошла авария с участием двух иномарок. В столкновении погибла женщина, ехавшая на пассажирском месте одного из данных автомобилей. Также пострадали семь человек.