tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Серов

Автомобиль и грузовик столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов. Погиб человек

9 января 2024, 06:04
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Серов

Автомобиль и грузовая машина столкнулись между собой на трассе Екатеринбург — Серов. Есть погибший и пострадавший. Дорожная авария произошла 9 января 2024 года.

По предварительным данным, в результате дорожного происшествия скончался пассажир, ехавший в автомобиле. Водителя легковой машины с полученными травмами привезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Подробности произошедшей аварии в настоящее время не сообщаются.

Напомним, 8 января 2024 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск произошла авария с участием двух иномарок. В столкновении погибла женщина, ехавшая на пассажирском месте одного из данных автомобилей. Также пострадали семь человек.

Ребенок и трое взрослых получили травмы в ДТП под Березовским
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель со 167 нарушениями насмерть сбил пенсионера на трассе Екатеринбург — СеровВыехала на встречку: женщина погибла в ДТП на ЕКАДСтали известны подробности массового смертельного ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
#Происшествия#ДТП#Смерть#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#Пострадавший#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Не хотел открывать дверь: в Екатеринбурге задержан глумящийся над солдатами блогер
Вчера, 15:06
В деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетель
Вчера, 17:54
«Тонкой нитью»: художница из Тагила снялась в сериале про народную культуру России
Вчера, 07:32
Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
Вчера, 10:30
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Вчера, 17:11