Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:50
С докладом данного дела выступит исполняющий обязанности главы свердловского СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СУ СКР.
Напомним, 21 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле на 15-летнего мальчика набросились трое сверстников около магазина. Пострадавшему диагностировали перелом носа, сотрясение и ссадины.
Мама школьника обратилась в полицию. Вскоре личности нападавших и их родителей были установлены. Во время беседы с полицейскими один из них сказал, что перепутал юношу со своим обидчиком. Ведется проверка.