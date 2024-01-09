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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на подростка в Нижнем Тагиле

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка в Нижнем Тагиле

9 января 2024, 03:50
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на подростка в Нижнем Тагиле

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения школьника в Нижнем Тагиле и доложить ему о процессе и итогах следствия.

С докладом данного дела выступит исполняющий обязанности главы свердловского СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, 21 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле на 15-летнего мальчика набросились трое сверстников около магазина. Пострадавшему диагностировали перелом носа, сотрясение и ссадины.

Мама школьника обратилась в полицию. Вскоре личности нападавших и их родителей были установлены. Во время беседы с полицейскими один из них сказал, что перепутал юношу со своим обидчиком. Ведется проверка.

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