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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Вакцину от кори завезут в Свердловскую область

Более 11 тысяч доз вакцин от кори завезут в Свердловскую область

9 января 2024, 11:36
Фото: 1MI

Вакцину от кори завезут в Свердловскую область

В Свердловской области в ближайшее время появится новая партия доз вакцин от кори. Всего в регионе ожидается 11050 доз.

Стартовая стоимость закупки вакцин на все регионы — 18,5 миллиона рублей. Вакцины также появятся в Челябинской, Курганской, Тюменской областях и других регионах страны. Документы с информацией об этом появились в «РТС Тендер».

Заявки на закупку принимаются до 17 января 2024 года. Как именно вакцину распределят по больницам и поликлиникам — неизвестно, в документах это не прописано.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области местные жители стали больше болеть корью. С начала предыдущего года было зафиксировано 200 случаев заболеваний.

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