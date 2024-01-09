Более 11 тысяч доз вакцин от кори завезут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Стартовая стоимость закупки вакцин на все регионы — 18,5 миллиона рублей. Вакцины также появятся в Челябинской, Курганской, Тюменской областях и других регионах страны. Документы с информацией об этом появились в «РТС Тендер».
Заявки на закупку принимаются до 17 января 2024 года. Как именно вакцину распределят по больницам и поликлиникам — неизвестно, в документах это не прописано.
Напомним, в 2023 году в Свердловской области местные жители стали больше болеть корью. С начала предыдущего года было зафиксировано 200 случаев заболеваний.