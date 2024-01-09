Эвакуировали более тысячи детей: три школы «заминированы» в Невьянске

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Письмо с подозрительным текстом пришло на почту к одному из представителей учебного учреждения города. Информация была передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу Невьянского городского округа.
Я пишу вам сообщить новость о том, что я заминировал три школы — 2, 4 и 5, — говорилось в сообщении.
На места были направлены 15 человек личного состава МЧС и МВД, также 5 единиц техники. Из школы №2 эвакуировали 320 человек, их разместили в Невьянской спортивной школе. Из школы №4 — 470 человек, часть из них отправили в колледж, часть — по домам. Из школы №5 детей отправили в близлежащие детские сады, информации о количестве эвакуированных нет.
С 9 утра кипиш был у нас, своих в 44 садике забирала, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Невьянска.
В январе прошлого года на почту редакции TagilCity.ru пришло письмо о том, что две школы Екатеринбурга заминированы. Как оказалось, такие письма представители школы получают почти каждую неделю. Тем не менее, после сообщений о терактах необходимо принимать комплекс мер. По каждому такому факту проводится проверка сотрудниками ФСБ.