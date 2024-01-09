tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Невьянске неизвестные «заминировали» три школы

Эвакуировали более тысячи детей: три школы «заминированы» в Невьянске

9 января 2024, 13:50
Фото: 1MI

В Невьянске неизвестные «заминировали» три школы

В Невьянске 9 января произошла эвакуация трех школ после сообщения с угрозами от неизвестного.

Письмо с подозрительным текстом пришло на почту к одному из представителей учебного учреждения города. Информация была передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу Невьянского городского округа.

Я пишу вам сообщить новость о том, что я заминировал три школы — 2, 4 и 5, — говорилось в сообщении.

На места были направлены 15 человек личного состава МЧС и МВД, также 5 единиц техники. Из школы №2 эвакуировали 320 человек, их разместили в Невьянской спортивной школе. Из школы №4 — 470 человек, часть из них отправили в колледж, часть — по домам. Из школы №5 детей отправили в близлежащие детские сады, информации о количестве эвакуированных нет.

С 9 утра кипиш был у нас, своих в 44 садике забирала, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Невьянска.
ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга
Узнать подробнее

В январе прошлого года на почту редакции TagilCity.ru пришло письмо о том, что две школы Екатеринбурга заминированы. Как оказалось, такие письма представители школы получают почти каждую неделю. Тем не менее, после сообщений о терактах необходимо принимать комплекс мер. По каждому такому факту проводится проверка сотрудниками ФСБ.

Читайте также:
Конфликт в столовой: в областном УВД назвали причину избиения девочки в ТагилеДТП с пострадавшими детьми по вине пьяного водителя на контроле Режевской прокуратурыЗачинщики школьного конфликта в Нижнем Тагиле могут быть изолированы силовиками
#Происшествия#Эксклюзив#Проверка#Дети#Свердловская область#Полиция#Школа#Эвакуация#Невьянск#Невьянский район#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone
Сегодня, 11:23
Тысячи тонн снега вывезли с улиц Нижнего Тагила
Сегодня, 11:56
Тагильский Гринч: неизвестный оборвал гирлянду в центре города и попал на камеры
Сегодня, 10:56
Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
Вчера, 10:30
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Вчера, 17:11