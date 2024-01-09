Эвакуировали более тысячи детей: три школы «заминированы» в Невьянске

На места были направлены 15 человек личного состава МЧС и МВД, также 5 единиц техники. Из школы №2 эвакуировали 320 человек, их разместили в Невьянской спортивной школе. Из школы №4 — 470 человек, часть из них отправили в колледж, часть — по домам. Из школы №5 детей отправили в близлежащие детские сады, информации о количестве эвакуированных нет.