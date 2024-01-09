«ГАЗель» и Ford столкнулись на трассе в Свердловской области. Погиб человек

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По предварительной версии, водитель «ГАЗели» выехал на встречку и влетел в легковой автомобиль, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда сотрудников скорой помощи. Также пострадал мужчина, сидевший за рулем «ГАЗели». Его отвезли в медучреждение с переломом ноги.
Напомним, 6 января 2024 года на Тюменском тракте случилась дорожная авария, в которой погибла 21-летняя девушка, ехавшая в автомобиле. Машина врезалась в грузовик.