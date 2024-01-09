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Смертельное ДТП произошло на 15 км автодороги от поселка Белоярский

«ГАЗель» и Ford столкнулись на трассе в Свердловской области. Погиб человек

9 января 2024, 10:25
Фото: 1MI

Смертельное ДТП произошло на 15 км автодороги от поселка Белоярский

В Свердловской области произошло столкновение между «ГАЗелью» и иномаркой Ford. Происшествие случилось 9 января 2024 года.

По предварительной версии, водитель «ГАЗели» выехал на встречку и влетел в легковой автомобиль, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда сотрудников скорой помощи. Также пострадал мужчина, сидевший за рулем «ГАЗели». Его отвезли в медучреждение с переломом ноги.

Напомним, 6 января 2024 года на Тюменском тракте случилась дорожная авария, в которой погибла 21-летняя девушка, ехавшая в автомобиле. Машина врезалась в грузовик.

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