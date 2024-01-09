Глумившийся над военными блогер из Екатеринбурга арестован

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Екатеринбурге на 10 суток арестован 36-летний блогер Артем Оморьян. Ранее он глумился над российскими военными в зоне СВО, пишет Ура.ру.
Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за хулиганство. Также теперь ему грозит статья за дискредитацию армии.
Задержан свердловчанин был 8 января. В соцсетях он признался, что срезал нашивки с мертвых тел российских военных.
Ранее к нему домой нагрянули общественники, но он не открыл им дверь. Тогда общественники вызвали полицию, которые обезвредили блогера.