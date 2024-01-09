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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Екатеринбурге арестовали блогера за глумление над военными

Глумившийся над военными блогер из Екатеринбурга арестован

9 января 2024, 12:17
Фото: 1MI

В Екатеринбурге арестовали блогера за глумление над военными

В Екатеринбурге задержан блогер, который глумился над военными на спецоперации. Об этом он признался сам в соцсетях.

В Екатеринбурге на 10 суток арестован 36-летний блогер Артем Оморьян. Ранее он глумился над российскими военными в зоне СВО, пишет Ура.ру.

Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за хулиганство. Также теперь ему грозит статья за дискредитацию армии.

Задержан свердловчанин был 8 января. В соцсетях он признался, что срезал нашивки с мертвых тел российских военных.

Ранее к нему домой нагрянули общественники, но он не открыл им дверь. Тогда общественники вызвали полицию, которые обезвредили блогера.

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#Свердловская область#Криминал#Арест#Блогер#Хулиганство#Военные#18+#Екатеринбург#Дискредитация армии#СВО#Дарья Сорокина
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