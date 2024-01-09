Хоккеист из Екатеринбурга скончался во время операции

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Четыре года назад мужчине установили пластину. В октябре 2023 года ее решили достать, однако во время вмешательства у него остановилось сердце. По словам мамы хоккеиста, он был введен в кому, но 21 октября мужчина скончался, пишет Е1.
Причиной его смерти стали сепсис и поражение мозга. Однако в документе о результатах вскрытия не указана причина остановки сердца.
В полиции возбудили дело, квалифицировав его как «причинение смерти по неосторожности». Адвокат семьи спортсмена заявила о том, что необходимо провести экспертизу почерка Горбунова — давал ли он согласие на операцию.
У мужчины остались супруга и дети.
Напомним, 5 января 2024 года в Нижнем Тагиле скончался детский тренер по боксу Михаил Шитов.