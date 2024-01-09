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Хоккеист умер от остановки сердца в Екатеринбурге

Хоккеист из Екатеринбурга скончался во время операции

9 января 2024, 05:32
Фото: 1MI

Хоккеист умер от остановки сердца в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не стало 38-летнего хоккеиста Дмитрия Горбунова. Спортсмен умер в больнице 21 октября 2023 года.

Четыре года назад мужчине установили пластину. В октябре 2023 года ее решили достать, однако во время вмешательства у него остановилось сердце. По словам мамы хоккеиста, он был введен в кому, но 21 октября мужчина скончался, пишет Е1.

Причиной его смерти стали сепсис и поражение мозга. Однако в документе о результатах вскрытия не указана причина остановки сердца.

В полиции возбудили дело, квалифицировав его как «причинение смерти по неосторожности». Адвокат семьи спортсмена заявила о том, что необходимо провести экспертизу почерка Горбунова — давал ли он согласие на операцию.

У мужчины остались супруга и дети.

Напомним, 5 января 2024 года в Нижнем Тагиле скончался детский тренер по боксу Михаил Шитов.

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