Массовая авария произошла в Богдановиче. Пострадал водитель грузовика

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Авария произошла 9 января в 13:00 на улице Пионерской. Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщили в ГИБДД.
Известно, что 68-летний водитель «ГАЗели» при повороте налево создал помеху и столкнулся с грузовиком Mersedes. За рулем находился 49-летний мужчина.
После этого удара «ГАЗель» отлетела на попутно движущийся автомобиль. За рулем находился 49-летний водитель.
Травмы получил водитель «ГАЗели». Его отвезли на скорой в хирургическое отделение больницы.
Ранее толпа жителей Екатеринбурга провела целую ночь в пункте оформления ДТП. Там они ожидали, чтобы их аварии зарегистрировали.