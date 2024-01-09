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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Водитель «ГАЗели» получил травмы в массовом ДТП в Богдановиче

Массовая авария произошла в Богдановиче. Пострадал водитель грузовика

9 января 2024, 12:59
Фото: 1MI

Водитель «ГАЗели» получил травмы в массовом ДТП в Богдановиче

В Богдановиче произошло массовое ДТП. Столкнулись «ГАЗель», Mersedes и Iveco.

Авария произошла 9 января в 13:00 на улице Пионерской. Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщили в ГИБДД.

Известно, что 68-летний водитель «ГАЗели» при повороте налево создал помеху и столкнулся с грузовиком Mersedes. За рулем находился 49-летний мужчина.

После этого удара «ГАЗель» отлетела на попутно движущийся автомобиль. За рулем находился 49-летний водитель.

Травмы получил водитель «ГАЗели». Его отвезли на скорой в хирургическое отделение больницы.

Ранее толпа жителей Екатеринбурга провела целую ночь в пункте оформления ДТП. Там они ожидали, чтобы их аварии зарегистрировали.

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