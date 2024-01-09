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Прокуратура выявила нарушения в содержании качества дорог Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга плохо следит за качеством дорог в зимний период

9 января 2024, 06:44
Фото: 1MI

Прокуратура выявила нарушения в содержании качества дорог Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга плохо исполняет обязанности по содержанию городских дорог. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки 8 января 2024 года.

Так, в обязанности мэрии входит чистка автодорог от снега, уборка сугробов с обочин, меры по устранению гололедицы, очистка от льда и снега остановок и тротуаров, уборка подъездных дорог к школам и детским садам.

Во время проверки, которую проводили работники городской прокуратуры и ГИБДД Екатеринбурга, были выявлены нарушения в содержании дорог, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В связи с этим в адрес мэра города надзорный орган внес представление о том, чтобы устранить данные нарушения.

Напомним, в Солнечном микрорайоне в Екатеринбурге у сотрудников пожарной службы не получилось подъехать к дому, где случился пожар, из-за неубранных сугробов.

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