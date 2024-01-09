Мэрия Екатеринбурга плохо следит за качеством дорог в зимний период

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Так, в обязанности мэрии входит чистка автодорог от снега, уборка сугробов с обочин, меры по устранению гололедицы, очистка от льда и снега остановок и тротуаров, уборка подъездных дорог к школам и детским садам.
Во время проверки, которую проводили работники городской прокуратуры и ГИБДД Екатеринбурга, были выявлены нарушения в содержании дорог, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В связи с этим в адрес мэра города надзорный орган внес представление о том, чтобы устранить данные нарушения.
Напомним, в Солнечном микрорайоне в Екатеринбурге у сотрудников пожарной службы не получилось подъехать к дому, где случился пожар, из-за неубранных сугробов.