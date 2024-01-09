На Урале спасатели помогли косуле выбраться с замершего водохранилища

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Животное спасли усилиями спасателей. Как сообщает пресс-службы УРПСО, косуля скатилась на льду, а затем не смогла подняться. В результате ей помощь оказали специалисты временного круглосуточного поста и городскими спасателями.
Сообщается, что косуля доверилась своим защитникам, не брыкалась, а доверилась. После спасения животное немного отдохнуло и потом убежало в лес.
Ранее сообщалось, как волонтеры спасали утку в Нижнем Тагиле.