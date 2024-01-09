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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Свердловской области спасли косулю, застрявшую на льду

На Урале спасатели помогли косуле выбраться с замершего водохранилища

9 января 2024, 13:43
Фото: 1MI

В Свердловской области спасли косулю, застрявшую на льду

9 января в Свердловской области спасатели вытащили косулю, которая оказалась в западне на льду.

Животное спасли усилиями спасателей. Как сообщает пресс-службы УРПСО, косуля скатилась на льду, а затем не смогла подняться. В результате ей помощь оказали специалисты временного круглосуточного поста и городскими спасателями.

Сообщается, что косуля доверилась своим защитникам, не брыкалась, а доверилась. После спасения животное немного отдохнуло и потом убежало в лес.

Ранее сообщалось, как волонтеры спасали утку в Нижнем Тагиле.

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#Происшествия#Свердловская область#Животные#ЧП#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Камилла Булгакова
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