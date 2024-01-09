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Published Сегодня, 14:39

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Команда ЦПКиО собирается реконструировать Основинский парк
Команда ЦПКиО собирается реконструировать Основинский парк
Фото: 1MI

На входе в Основинский парк в Екатеринбурге появился арт-объект

9 января 2024, 14:39

Команда ЦПКиО собирается реконструировать Основинский парк

В Основинском парке в Екатеринбурге появился новый арт-объект под названием «Пойдем с нами!».

Арт-объект установлен командой парка Маяковского, который ранее создал нечто подобное в парке «Уралмаш». Сама земля Основинского парка принадлежит муниципалитету, и пока неизвестно, будет ли команда парка заниматься благоустройством местности, как ранее в «Уралмаше».

Вместе с тем прошлым летом было предложено передать руководство всеми парковыми зонами Екатеринбурга единой дирекции, передает ЦПКиО.

Сам арт-объект, установленный в Основинском парке, несет в себе цель развития района совместно с жителями. Работники парка Маяковского отмечают, что в этом основная задача их послания объекта «Пойдем с нами».

Ранее сообщалось, что 6 тысяч свердловчан посетили Ледовый городок в новогоднюю ночь.

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#Свердловская область#Реконструкция#Парк#Муниципалитет#Арт-объект#Екатеринбург#Администрация муниципалитета#Камилла Булгакова
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