На входе в Основинский парк в Екатеринбурге появился арт-объект

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Арт-объект установлен командой парка Маяковского, который ранее создал нечто подобное в парке «Уралмаш». Сама земля Основинского парка принадлежит муниципалитету, и пока неизвестно, будет ли команда парка заниматься благоустройством местности, как ранее в «Уралмаше».
Вместе с тем прошлым летом было предложено передать руководство всеми парковыми зонами Екатеринбурга единой дирекции, передает ЦПКиО.
Сам арт-объект, установленный в Основинском парке, несет в себе цель развития района совместно с жителями. Работники парка Маяковского отмечают, что в этом основная задача их послания объекта «Пойдем с нами».
Ранее сообщалось, что 6 тысяч свердловчан посетили Ледовый городок в новогоднюю ночь.