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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Потепление придет в Свердловскую область

Названа дата потепления в Свердловской области

9 января 2024, 06:30
Фото: Midjourney

Потепление придет в Свердловскую область

В Свердловской области с 9 января начнется потепление. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин.

По данным синоптика, в первый рабочий день в этом году будет теплее, чем в выходные. Интенсивное поступление холода в регион временно завершится. Потеплеет за счет того, что ветер стихнет.

В целом по региону днем будет от -15 до -20 градусов. В Екатеринбурге прогнозируют ветреность до 12 метров в секунду. В обеденное время он стихнет. В городе будет от -15 до -17 градусов.

Напомним, что на рабочей неделе в Нижнем Тагиле прогнозировалась ветреная погода.

Морозы до -29 и ветер придут в Свердловскую область
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#Свердловская область#Потепление#Температура#Ветер#Холод#Окружающая среда#Екатеринбург#Метеоролог#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
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