Названа дата потепления в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По данным синоптика, в первый рабочий день в этом году будет теплее, чем в выходные. Интенсивное поступление холода в регион временно завершится. Потеплеет за счет того, что ветер стихнет.
В целом по региону днем будет от -15 до -20 градусов. В Екатеринбурге прогнозируют ветреность до 12 метров в секунду. В обеденное время он стихнет. В городе будет от -15 до -17 градусов.
Напомним, что на рабочей неделе в Нижнем Тагиле прогнозировалась ветреная погода.