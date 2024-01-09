Норма для русской зимы: синоптик Вильфанд сообщил о стремительном потеплении

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил прогнозы о быстром потеплении: в четверг температура поднимется до нуля градусов. И это не является необычным, утверждает эксперт.
В беседе с «Ридусом» Вильфанд уточнил прогноз погоды на ближайшие дни.
«Есть вероятность значительного повышения температуры, оно начинается уже сегодня. Мы это уже почувствовали: минувшей ночью температура была от 13 до 15 градусов мороза, а уже этим утром дошла до -9 градусов. Так и предсказывалось».
Температура днем в четверг, 11 января, действительно ожидается от 0 до -5 °С. «Ноль вполне возможен, но он продержится не дольше часа и не везде. В московском регионе ожидаемый диапазон — от нуля до минус пяти. Более точно предсказать температуру принципиально невозможно», — подчеркнул собеседник «Ридуса».
В таком стремительном потеплении нет ничего необычного, для русской зимы это явление совершенно нормальное, продолжил Вильфанд.
«Дело в том, что умеренный воздух с запада перемещается, меняет воздушные массы, которые раньше приходили с северо-востока и северо-запада. В этом нет ничего аномального, ни одна суровая зима в Москве не обходилась без оттепели. В последние годы из-за потепления оттепелей становится больше, вероятность повторения оттепелей увеличивается»,
— отметил эксперт.
Нынешней зимой, по прогнозу Вильфанда, нормальная погода будет наблюдаться все реже и реже: «Заметных морозов, когда температура ниже 15 градусов, будет меньше, а оттепелей будут чаще».
«Зимняя изменчивость всегда в два раза выше, чем летняя. Зимой все зависит только от перемещения воздуха: идет со Средиземного моря или с Южной Атлантики — будет оттепельная погода, идет с востока или севера — очень холодная. В этом нет ничего удивительного: резкая изменчивость температуры зимой — это нормально. За сутки температура может меняться на 20 градусов. Сейчас мы и будем это наблюдать»,
— подытожил Вильфанд.
Накауне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что погода в Москве и области в первую после новогодних каникул неделю будет очень неустойчивой из-за чередования циклона и антициклона: «Смягчение холода будет, но ожидать теплой, комфортной, какой-то европейской или скандинавской зимы я бы не стал», — сообщал эксперт.