Норма для русской зимы: синоптик Вильфанд сообщил о стремительном потеплении

«Зимняя изменчивость всегда в два раза выше, чем летняя. Зимой все зависит только от перемещения воздуха: идет со Средиземного моря или с Южной Атлантики — будет оттепельная погода, идет с востока или севера — очень холодная. В этом нет ничего удивительного: резкая изменчивость температуры зимой — это нормально. За сутки температура может меняться на 20 градусов. Сейчас мы и будем это наблюдать»,