Пенсионерка Екатеринбурга отсудила у перевозчика 500 тысяч

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Два года назад пожилая женщина травмировалась во время поездки на автобусе. Тогда водитель нарушил несколько правил, в результате чего произошло столкновение с машиной, а пенсионерка в автобусе упала и получила серьезные травмы.
Известно, что ей поставили диагноз оскольчатый перелом правой плечевой кости. Специалисты, как передает прокуратура Екатеринбурга оценили вред как тяжкий. Более того, впоследствии за защитой прав потерпевшей был направлен иск к перевозчику. Суд удовлетворил заявление и постановил взыскать 500 тысяч рублей в пользу женщины.
Пока решение может быть обжаловано виновной стороной, поскольку не вступило в силу.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила погубил в ДТП друга и девушку.