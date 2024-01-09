Почти год ищут самарского сотрудника, укравшего служебный автомобиль

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Житель Лангепаса работал в нефтяной компании, которая решили закрыть свой филиал, как сообщает Telegram-канал Ural Mash. Все работники получили компенсации, однако заместитель руководителя решил, что его не отблагодарили, как это было необходимо и по этой причине забрал автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей.
Сообщается, что при проверке активов было обнаружено отсутствие автомобиля, и мужчина честно объяснил, что компания не получит машину, пока он не будет вознагражден за свои выдающиеся результаты.
Однако денег мужчина не получил, но его теперь разыскивают правоохранительные органы.
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