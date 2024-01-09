Почти год ищут самарского сотрудника, укравшего служебный автомобиль

Житель Лангепаса работал в нефтяной компании, которая решили закрыть свой филиал, как сообщает Telegram-канал Ural Mash. Все работники получили компенсации, однако заместитель руководителя решил, что его не отблагодарили, как это было необходимо и по этой причине забрал автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей.