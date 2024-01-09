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Updated Сегодня, 10:59

Сотрудник самарской фирмы премировал себя, угнав автомобиль организации в ХМАО

Почти год ищут самарского сотрудника, укравшего служебный автомобиль

9 января 2024, 10:57
Фото: 1MI

Сотрудник самарской фирмы премировал себя, угнав автомобиль организации в ХМАО

Заместитель директора самарской компании, занимающейся утилизацией нефтепродуктов, решил присвоить себе служебный автомобиль Мицубиси и уехав в ХМАО.

Житель Лангепаса работал в нефтяной компании, которая решили закрыть свой филиал, как сообщает Telegram-канал Ural Mash. Все работники получили компенсации, однако заместитель руководителя решил, что его не отблагодарили, как это было необходимо и по этой причине забрал автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

Сообщается, что при проверке активов было обнаружено отсутствие автомобиля, и мужчина честно объяснил, что компания не получит машину, пока он не будет вознагражден за свои выдающиеся результаты.

Однако денег мужчина не получил, но его теперь разыскивают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что огромные новогодние премии получили полицейские из Екатеринбурга.

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