Погибшей в ДТП на Тюменском тракте оказалась свердловская студентка

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Виктория училась в Уральском экономическом университете. По словам брата девушки, она была очень жизнерадостным и искренним человеком, сообщает «КП-Екатеринбург». Ему трудно переживать потерю сестры.
Виктория сидела на пассажирском сидении в автомобиле Haima. Машина влетела в грузовик во время обгона. Скончалась Вика еще до приезда скорой.
В вузе девушка изучала биотехнологии. Вскоре она планировала пройти практику в одном из уральских предприятий, а летом должна была получить диплом.
По словам однокурсницы, Виктория всегда стремилась к лучшему в учебе. С ней моно было долго разговаривать обо всем. Похоронят девушку 10 января.