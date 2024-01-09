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В ДТП с грузовиком на Тюменском тракте погибла 21-летняя студентка

Погибшей в ДТП на Тюменском тракте оказалась свердловская студентка

9 января 2024, 07:28
Фото: 1MI

В ДТП с грузовиком на Тюменском тракте погибла 21-летняя студентка

Студентка из Свердловской области, которой был 21 год, погибла на Тюменском тракте. Авария произошла на трассе Екатеринбург-Тюмень 6 января.

Виктория училась в Уральском экономическом университете. По словам брата девушки, она была очень жизнерадостным и искренним человеком, сообщает «КП-Екатеринбург». Ему трудно переживать потерю сестры.

Виктория сидела на пассажирском сидении в автомобиле Haima. Машина влетела в грузовик во время обгона. Скончалась Вика еще до приезда скорой.

В вузе девушка изучала биотехнологии. Вскоре она планировала пройти практику в одном из уральских предприятий, а летом должна была получить диплом.

По словам однокурсницы, Виктория всегда стремилась к лучшему в учебе. С ней моно было долго разговаривать обо всем. Похоронят девушку 10 января.

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#Происшествия#ДТП#Скорая#Грузовик#Похороны#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина#Тюменский тракт
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