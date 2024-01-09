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Сотрудник полиции раскаялся в своих словах про избитую девочку в Нижнем Тагиле

Полицейский сожалеет о комментарии про избиение девочки в Нижнем Тагиле

9 января 2024, 04:55
Фото: 1MI

Сотрудник полиции раскаялся в своих словах про избитую девочку в Нижнем Тагиле

Сотрудник полиции, написавший грубые слова под постом об избитой 11-летней девочке в Нижнем Тагиле, раскаялся в том, что написал.

Мужчина оставил в соцсети комментарий о том, что ситуация с избиением школньицы «раздута». Вскоре после негативной реакции других пользователей на его слова комментарий был удален.

С правоохранителем, который написал грубый комментарий, была проведена беседа. Полицейский дал обещание, что больше подобных поступков он совершать не будет, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле братья-мигранты избили свою сверстницу около школы. С полученными повреждениями пострадавшая оказалась в больнице. В полиции и СК идет следствие по данному происшествию.

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