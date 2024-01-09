Полицейский сожалеет о комментарии про избиение девочки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Мужчина оставил в соцсети комментарий о том, что ситуация с избиением школньицы «раздута». Вскоре после негативной реакции других пользователей на его слова комментарий был удален.
С правоохранителем, который написал грубый комментарий, была проведена беседа. Полицейский дал обещание, что больше подобных поступков он совершать не будет, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле братья-мигранты избили свою сверстницу около школы. С полученными повреждениями пострадавшая оказалась в больнице. В полиции и СК идет следствие по данному происшествию.