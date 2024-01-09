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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Проверка организована после отключения отопления в Екатеринбурге

После отключения отопления в Екатеринбурге проводится проверка

9 января 2024, 11:33
Фото: 1MI

Проверка организована после отключения отопления в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проводится проверка после снижения параметров отопления в ряде домов Чкаловского района.

Проверка будет проведена в ряде домов на Уктусу и Вторчермете. Отмечается, что снижение параметров отопления было зафиксировано 8 января примерно в 19:47. То случилось из-за снижения давления в котельной. Этот вопрос уже решается.

Сейчас работники «Т-Плюс» проводят ремонт, а также осуществляют нагрев теплоносителя. Представители прокуратуры хотят дать правовую оценку действиям должностных лиц.

Напомним, что жители Екатеринбурга пожаловались на холодные батареи. Отопление присутствует лишь частично в порядка 300 домов города.

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#Общество#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Ремонт#Отопление#Котельная#Дома#Екатеринбург#Давление#Дарья Сорокина
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