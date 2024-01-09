После отключения отопления в Екатеринбурге проводится проверка

Проверка будет проведена в ряде домов на Уктусу и Вторчермете. Отмечается, что снижение параметров отопления было зафиксировано 8 января примерно в 19:47. То случилось из-за снижения давления в котельной. Этот вопрос уже решается.



Сейчас работники «Т-Плюс» проводят ремонт, а также осуществляют нагрев теплоносителя. Представители прокуратуры хотят дать правовую оценку действиям должностных лиц.



Напомним, что жители Екатеринбурга пожаловались на холодные батареи. Отопление присутствует лишь частично в порядка 300 домов города.