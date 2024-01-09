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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:22

После точного броска российского хоккеиста зрители выбросили на лед 74 тысячи игрушек

9 января 2024, 08:17
Во время игры в АХЛ между командами Hershey Bears и Lehigh Valley Phantoms нападающий Hershey Bears Богдан Тринеев забросил шайбу в ворота противника, открыв счет в матче. Это вызвало восторг у зрителей, которые выбросили на лед более 74 тысяч игрушечных медведей.

Организаторам пришлось временно остановить игру, чтобы собрать все игрушки. Этот случай стал рекордом для клуба Hershey Bears, пишет ИА RuNews24.ru.

Несмотря на гол Тринеева, команда Hershey Bears не смогла победить в этом матче. Итоговый счет составил 3:2 в пользу команды Lehigh Valley Phantoms.

Российский хоккеист Богдан Тринеев провел 28 матчей за свой клуб в этом сезоне АХЛ. Он забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.

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