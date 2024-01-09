После точного броска российского хоккеиста зрители выбросили на лед 74 тысячи игрушек

Во время игры в АХЛ между командами Hershey Bears и Lehigh Valley Phantoms нападающий Hershey Bears Богдан Тринеев забросил шайбу в ворота противника, открыв счет в матче. Это вызвало восторг у зрителей, которые выбросили на лед более 74 тысяч игрушечных медведей.