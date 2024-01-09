После точного броска российского хоккеиста зрители выбросили на лед 74 тысячи игрушек

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Организаторам пришлось временно остановить игру, чтобы собрать все игрушки. Этот случай стал рекордом для клуба Hershey Bears, пишет ИА RuNews24.ru.
Несмотря на гол Тринеева, команда Hershey Bears не смогла победить в этом матче. Итоговый счет составил 3:2 в пользу команды Lehigh Valley Phantoms.
Российский хоккеист Богдан Тринеев провел 28 матчей за свой клуб в этом сезоне АХЛ. Он забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.