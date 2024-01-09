Преступление в новогоднюю ночь. Екатеринбуржца обвиняют в убийстве

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В новогоднюю ночь погибла екатеринбурженка от ран по рукам и ногам. Предполагается, что женщина распивала спиртные напитки с молодым парнем, который работал у нее в доме. Между ними, как сообщает СУ СК России по Свердловской области, завязался спор, в ходе которого мужчина ударил ее по рукам и ногам, причинив тяжкий вред здоровью. Впоследствии от полученных травм женщина скончалась.
Тело погибшей было найдено в теплице домовладельцем, который спрашивал работника о случившемся. Сотрудниками правоохранительных органов после проведения ряда мер было установлено, что молодой человек является убийцей. По сведениям ГУ МВД по Свердловской области, мужчина и ранее был судим. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выкинувший из окна дочку отец отрицает свою вину.