Преступление в новогоднюю ночь. Екатеринбуржца обвиняют в убийстве

В новогоднюю ночь погибла екатеринбурженка от ран по рукам и ногам. Предполагается, что женщина распивала спиртные напитки с молодым парнем, который работал у нее в доме. Между ними, как сообщает СУ СК России по Свердловской области, завязался спор, в ходе которого мужчина ударил ее по рукам и ногам, причинив тяжкий вред здоровью. Впоследствии от полученных травм женщина скончалась.