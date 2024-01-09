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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Житель Екатеринбурга обвиняется в убийстве женщины в новогоднюю ночь

Преступление в новогоднюю ночь. Екатеринбуржца обвиняют в убийстве

9 января 2024, 15:28
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга обвиняется в убийстве женщины в новогоднюю ночь

Екатеринбуржец оказался причастным к особо тяжкому преступлению, в результате которого погибла женщина.

В новогоднюю ночь погибла екатеринбурженка от ран по рукам и ногам. Предполагается, что женщина распивала спиртные напитки с молодым парнем, который работал у нее в доме. Между ними, как сообщает СУ СК России по Свердловской области, завязался спор, в ходе которого мужчина ударил ее по рукам и ногам, причинив тяжкий вред здоровью. Впоследствии от полученных травм женщина скончалась.

Тело погибшей было найдено в теплице домовладельцем, который спрашивал работника о случившемся. Сотрудниками правоохранительных органов после проведения ряда мер было установлено, что молодой человек является убийцей. По сведениям ГУ МВД по Свердловской области, мужчина и ранее был судим. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выкинувший из окна дочку отец отрицает свою вину.

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