«Пробка ужасная, не едьте сюда!»: жители Нижнего Тагила застряли на скользкой дороге

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Тагильчане отмечают, что обилие машин наблюдается на проспекте Мира. Об этом они пишут в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидцев, грузовики стоят в пробке на перекрестке улиц Мира и Циолковскогою
Не едьте сюда! — сообщают тагильчане.
На место прибыли сотрудники ДПС. Отмечается, что на этом участке не ездят даже трамваи.
Раньше в Нижнем Тагиле пробка образовалась после хлопка на ж/д путях. Затор наблюдался на выезде из города в сторону Екатеринбурга вечером 8 января.