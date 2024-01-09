tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Жители Нижнего Тагила застряли в пробке на заснеженной дороге

«Пробка ужасная, не едьте сюда!»: жители Нижнего Тагила застряли на скользкой дороге

9 января 2024, 13:24
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Жители Нижнего Тагила застряли в пробке на заснеженной дороге

В Нижнем Тагиле образовалась пробка. Она наблюдается в центре города. На проезжей части застряли грузовики. На затор тагильчане пожаловались вечером 9 января.

Тагильчане отмечают, что обилие машин наблюдается на проспекте Мира. Об этом они пишут в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, грузовики стоят в пробке на перекрестке улиц Мира и Циолковскогою

Не едьте сюда! — сообщают тагильчане.

На место прибыли сотрудники ДПС. Отмечается, что на этом участке не ездят даже трамваи.

Раньше в Нижнем Тагиле пробка образовалась после хлопка на ж/д путях. Затор наблюдался на выезде из города в сторону Екатеринбурга вечером 8 января.

Простояли 6 часов в пробке: сотрудники ГИБДД помогли Уральским детям добраться домой
Узнать подробнее
Читайте также:
«Всех проверяют»: полицейские с автоматами смотрят документы на выезде из Тагила«Дымит моя ласточка»: машина загорелась на глазах у хозяина в Нижнем Тагиле
#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорога#Пробка#Трамваи#Перекресток#Грузовики#Екатеринбург#Затор#Фуры#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Запрет на «яблоко»: в МЧС Свердловской области запрещено использовать iPhone
Сегодня, 11:23
Тысячи тонн снега вывезли с улиц Нижнего Тагила
Сегодня, 11:56
Тагильский Гринч: неизвестный оборвал гирлянду в центре города и попал на камеры
Сегодня, 10:56
Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
Вчера, 10:30
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Вчера, 17:11