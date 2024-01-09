Пьяная женщина в Екатеринбурге набросилась с ножом на сотрудников скорой помощи

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:51
На станцию скорой помощи поступил вызов о том, что женщину избил ее сожитель. Когда врачи приехали по адресу, в квартире были пьяные мужчина и женщина. У женщины на теле имелись царапины и гематомы, пишет Е1.
При этом екатеринбурженка потребовала увезти куда-нибудь мужчину и принялась угрожать врачам ножом. В итоге медики вызвали сотрудников полиции. От врачебного осмотра и оказания помощи женщина отказалась.
Также в прошедшие праздники случились еще два инцидента с вызовами скорой помощи. Так, 1 января врачи приехали к пьяным сожителям. Мужчина рассказал, что неделю назад женщина упала и с тех пор не может спать из-за боли в ноге. При этом она обращалась в травмпункт, где ей назначили лечение.
В результате осмотра оказалось, что синяки почти безболезненные и в медпомощи женщина не нуждается.
6 января медики приехали на вызов к мужчине, который накануне подрался с другом. Ему диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, черепно-мозговую травму и травму глаза. Когда мужчину повезли в больницу, он стал буянить и угрожать расправой, но когда врачи пригрозили, что вызовут полицию, успокоился.
Напомним, в декабре 2023 года жители Екатеринбурга пожаловались на то, что им приходится ждать скорую помощь более 10 часов.