Пьяная женщина в Екатеринбурге набросилась с ножом на сотрудников скорой помощи

Также в прошедшие праздники случились еще два инцидента с вызовами скорой помощи. Так, 1 января врачи приехали к пьяным сожителям. Мужчина рассказал, что неделю назад женщина упала и с тех пор не может спать из-за боли в ноге. При этом она обращалась в травмпункт, где ей назначили лечение.