С бывшего мэра Режа хотят взыскать более 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Более 20 миллионов рублей стоит главное здание завода, которое некоторое время назад хотел получить «Режхлеб». У туринского предприятия было судебное разбирательство с режевским хлебозаводом из-за долгов, которое закончилось тем, что комбинат Туры отдал 20 миллионов в качестве отступных. Чепчугов это решение оспорил.
В поданном заявлении истцы запросили ходатайство о том, чтобы принять в отношении Чепчугова обеспечительные меры — наложить запрет на регистрацию объектов недвижимости, которая принадлежит ответчику. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда.
Суд не стал принимать обеспечительные меры. Судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 12 января 2024 года.
Напомним, в декабре 2023 года житель Нижнего Тагила отсудил у УВЗ полтора миллиона рублей за производственную травму.