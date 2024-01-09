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На экс-мэра Режа подали в суд с требованием взыскать с него более 20 миллионов

С бывшего мэра Режа хотят взыскать более 20 миллионов рублей

9 января 2024, 09:27
Фото: 1MI

На экс-мэра Режа подали в суд с требованием взыскать с него более 20 миллионов

Сотрудники хлебокомбината в Туре подали в суд на экс-мэра Режа и основного акционера завода Александра Чепчугова. У него хотят взыскать убытки в размере 20, 3 миллиона рублей.

Более 20 миллионов рублей стоит главное здание завода, которое некоторое время назад хотел получить «Режхлеб». У туринского предприятия было судебное разбирательство с режевским хлебозаводом из-за долгов, которое закончилось тем, что комбинат Туры отдал 20 миллионов в качестве отступных. Чепчугов это решение оспорил.

В поданном заявлении истцы запросили ходатайство о том, чтобы принять в отношении Чепчугова обеспечительные меры — наложить запрет на регистрацию объектов недвижимости, которая принадлежит ответчику. Информация об этом есть в картотеке Арбитражного суда.

Суд не стал принимать обеспечительные меры. Судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 12 января 2024 года.

Напомним, в декабре 2023 года житель Нижнего Тагила отсудил у УВЗ полтора миллиона рублей за производственную травму.

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