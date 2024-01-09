С бывшего мэра Режа хотят взыскать более 20 миллионов рублей

Более 20 миллионов рублей стоит главное здание завода, которое некоторое время назад хотел получить «Режхлеб». У туринского предприятия было судебное разбирательство с режевским хлебозаводом из-за долгов, которое закончилось тем, что комбинат Туры отдал 20 миллионов в качестве отступных. Чепчугов это решение оспорил.