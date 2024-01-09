Сам попросил. Путин лишил гражданства свердловчанина

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Житель региона сам обратился с просьбой о таком решении. Соответствующий документ был представлен на портале правовой информации.
В президентском указе от 9 января текущего года отмечено, что просьба жителя Свердловской области удовлетворена. Кроме свердловчанина, гражданами РФ перестали быть 8 человек.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге по торговым центрам велись поиски мигрантов, не вставших на учет, но получивших гражданство РФ.