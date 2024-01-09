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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Президент РФ лишил гражданства жителя Свердловской области

Сам попросил. Путин лишил гражданства свердловчанина

9 января 2024, 11:34
Фото: Сайт Кремля

Президент РФ лишил гражданства жителя Свердловской области

В результате подписания указа президентом Владимиром Путиным свердловчанин лишился гражданства.

Житель региона сам обратился с просьбой о таком решении. Соответствующий документ был представлен на портале правовой информации.

В президентском указе от 9 января текущего года отмечено, что просьба жителя Свердловской области удовлетворена. Кроме свердловчанина, гражданами РФ перестали быть 8 человек.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге по торговым центрам велись поиски мигрантов, не вставших на учет, но получивших гражданство РФ.

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#Происшествия#Владимир Путин#Свердловская область#Паспорт#Екатеринбург#Инцидент#Гражданство РФ#Российский паспорт#Лишение гражданства#Камилла Булгакова
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