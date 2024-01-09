Школа №32 в Нижнем Тагиле вернется в родные стены после капитального ремонта

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
За год удалось заменить кровлю, перекрытия, обновить стены, окна, двери. Также была расширена столовая, добавлен обеденная зона на 120 мест и куплены новые приборы для готовки еды.
Кроме того, отремонтированы спортивный зал, учебные классы. Как сообщает администрация города, появились лаборатории для уроков по химии, физике и робототехнике.
Также было приобретено оборудование для медико-психолого-педагогического кабинета, актового зала. Всех учеников теперь ждет новая эргономическая мебель. В каждом классе установлены шторы блэкаут.
Сейчас все строительные работы завершены, теперь требуется получение одобрения контролирующих органов. Предполагается, что весь процесс займет примерно две недели, после чего более 600 учащихся смогут занять свои места за партами.
Ранее сообщалось, что В Невьянске эвакуировали школьников.