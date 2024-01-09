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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

В Нижнем Тагиле готовится к открытию школа № 32

Школа №32 в Нижнем Тагиле вернется в родные стены после капитального ремонта

9 января 2024, 16:46
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле готовится к открытию школа № 32

Комплексное обновление школы № 32 в Нижнем Тагиле было осуществлено в соответствии с проектом «Образование».

За год удалось заменить кровлю, перекрытия, обновить стены, окна, двери. Также была расширена столовая, добавлен обеденная зона на 120 мест и куплены новые приборы для готовки еды.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Кроме того, отремонтированы спортивный зал, учебные классы. Как сообщает администрация города, появились лаборатории для уроков по химии, физике и робототехнике.

Также было приобретено оборудование для медико-психолого-педагогического кабинета, актового зала. Всех учеников теперь ждет новая эргономическая мебель. В каждом классе установлены шторы блэкаут.

Сейчас все строительные работы завершены, теперь требуется получение одобрения контролирующих органов. Предполагается, что весь процесс займет примерно две недели, после чего более 600 учащихся смогут занять свои места за партами.

Ранее сообщалось, что В Невьянске эвакуировали школьников.

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