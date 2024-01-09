Школы, библиотека, бассейн и жилые дома остались без отопления в Нижнем Тагиле

Возле дома №6 на улице Басова произошла утечка горячей воды, из-за чего целый микрорайон остался без отопления. Под отключения попали многоквартирные дома на улицах Бобкова, Басова, Юности, Валегинская, Оплетина и Ленинградском проспекте, а также частный сектор на улицах Киевская, Урожайная и Калужская.