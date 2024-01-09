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Updated Сегодня, 09:29

Сотни жителей Нижнего Тагила остались без отопления из-за аварии

Школы, библиотека, бассейн и жилые дома остались без отопления в Нижнем Тагиле

9 января 2024, 09:27
Фото: 1MI

Сотни жителей Нижнего Тагила остались без отопления из-за аварии

9 января из-за аварии на теплотрассе жители Алтайского микрорайона в Нижнем Тагиле остались без отопления. Под отключение также попали социальные объекты.

Возле дома №6 на улице Басова произошла утечка горячей воды, из-за чего целый микрорайон остался без отопления. Под отключения попали многоквартирные дома на улицах Бобкова, Басова, Юности, Валегинская, Оплетина и Ленинградском проспекте, а также частный сектор на улицах Киевская, Урожайная и Калужская.

Также без горячей воды остались школы №95 и №20, детские сады №112, №192, №143, бассейн, два торговых центра, почта и детский клуб. В МУП «Горэнерго-НТ» пообещали устранить аварию в течение дня до 16:30.

Напомним, жители Первоуральского дважды за короткий период оставались без воды. Первое отключение горячей воды произошло 30 декабря 2023 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности. 3 января 2024 года из-за прорыва трубы на теплосетях пострадали жители улиц Ленина и Малышева, оставшись без холодного водоснабжения.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Горячая вода#Отопление#Анна Григорьева#Школы#Теплотрасса#Социальные объекты#Екатеринбург#Авария
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