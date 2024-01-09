Школы, библиотека, бассейн и жилые дома остались без отопления в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Возле дома №6 на улице Басова произошла утечка горячей воды, из-за чего целый микрорайон остался без отопления. Под отключения попали многоквартирные дома на улицах Бобкова, Басова, Юности, Валегинская, Оплетина и Ленинградском проспекте, а также частный сектор на улицах Киевская, Урожайная и Калужская.
Также без горячей воды остались школы №95 и №20, детские сады №112, №192, №143, бассейн, два торговых центра, почта и детский клуб. В МУП «Горэнерго-НТ» пообещали устранить аварию в течение дня до 16:30.
Напомним, жители Первоуральского дважды за короткий период оставались без воды. Первое отключение горячей воды произошло 30 декабря 2023 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности. 3 января 2024 года из-за прорыва трубы на теплосетях пострадали жители улиц Ленина и Малышева, оставшись без холодного водоснабжения.