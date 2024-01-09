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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Известны подробности конфликта с побоями из-за снега в Североуральске

Стали известны подробности конфликта со свердловчанкой, которую избили из-за снега

9 января 2024, 12:30
Фото: 1MI

Известны подробности конфликта с побоями из-за снега в Североуральске

В Североуральске женщину побили из-за того, что она пожаловалась на заснеженность улицы. Бизнесмен Селимхан Зекераев сказал, что его оговорили и он не бил Татьяну Черную.

Мужчина настаивает, что он не бил свердловчанку, пишет Ура.ру.

Я ее и пальцем не тронул! Да, мы приезжали к ней с сыном после того, как она выставила в соцсетях пост с фотографиями про меня и про мэра. Я ей аккуратно объяснил, что с 20 декабря не являюсь подрядчиком, — утверждает предприниматель.

В ответ же Татьяна, как объясняет Селимхан, ответила ему «да пошел ты!» и прислала матерное слово. После этого его сын сказал, что у женщины якобы проблемы с головой и они уехали.

Бизнесмен считает, что за действиями активистки кто-то стоит. А все, что произошло, было сфабриковано для того, чтобы причинить неудобства мэру Среднеуральска.

Напомним, что ранее решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина заявила, что после жалобы ее избили, окунали в снег лицом, оскорбляли и плевали в лицо.

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