Тагильский Гринч: неизвестный оборвал гирлянду в центре города и попал на камеры

На кадрах видно, как внимание мужчины, идущего слегла неуверенной походкой, приковывает новогодняя гирлянда-дождь. Он начинает хватать ее, собирать в ладонь и рассматривать, а затем пытается сорвать ее. И у него это получается. Так, он ликвидирует все украшения, не подозревая, что скоро запись будут рассматривать жители Нижнего Тагила.