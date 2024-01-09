Тагильский Гринч: неизвестный оборвал гирлянду в центре города и попал на камеры

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
На кадрах видно, как внимание мужчины, идущего слегла неуверенной походкой, приковывает новогодняя гирлянда-дождь. Он начинает хватать ее, собирать в ладонь и рассматривать, а затем пытается сорвать ее. И у него это получается. Так, он ликвидирует все украшения, не подозревая, что скоро запись будут рассматривать жители Нижнего Тагила.
Если кто-то узнает тагильского Гринча, похитителя Рождества — просьба, дать информацию, чтобы его нашли, и отвезли вешать обратно эту гирлянду, радующую прохожих, детей и взрослых, прямо рядом с катком на Строителей, 5, — написал Максим Ш. в паблике «Типичный тагильчанин».
Горожане осудили прохожего за вандализм. Однако заявление в полицию пострадавшие писать не стали.
В полицию Нижнего Тагила по этому поводу никто не обращался, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В декабре 2023 года на ГГМ две девушки сломали и унесли елку во дворах по улице Булата Окуджавы.