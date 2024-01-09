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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Неизвестный оборвал гирлянду под видеокамерами в центре Нижнего Тагила

Тагильский Гринч: неизвестный оборвал гирлянду в центре города и попал на камеры

9 января 2024, 10:56
Фото: Скрин с видео паблика «Типичный тагильчанин»

Неизвестный оборвал гирлянду под видеокамерами в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле неизвестный прохожий оборвал новогоднюю гирлянду, расположенную у магазина в доме №5 по проспекту Строителей. Делал это хулиган прямо под камерами видеонаблюдения.

На кадрах видно, как внимание мужчины, идущего слегла неуверенной походкой, приковывает новогодняя гирлянда-дождь. Он начинает хватать ее, собирать в ладонь и рассматривать, а затем пытается сорвать ее. И у него это получается. Так, он ликвидирует все украшения, не подозревая, что скоро запись будут рассматривать жители Нижнего Тагила.

Если кто-то узнает тагильского Гринча, похитителя Рождества — просьба, дать информацию, чтобы его нашли, и отвезли вешать обратно эту гирлянду, радующую прохожих, детей и взрослых, прямо рядом с катком на Строителей, 5, — написал Максим Ш. в паблике «Типичный тагильчанин».

Горожане осудили прохожего за вандализм. Однако заявление в полицию пострадавшие писать не стали.

В полицию Нижнего Тагила по этому поводу никто не обращался, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В декабре 2023 года на ГГМ две девушки сломали и унесли елку во дворах по улице Булата Окуджавы.

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