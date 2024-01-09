Толпа жителей Екатеринбурга провела целую ночь в пункте оформления ДТП

Очереди наблюдались в пункте на улице Машиностроителей, 53а. Многие из ожидающих были без воды и еды. Они не отходили, так как опасались, что место в очереди будет утеряно, пишет Е1. Ожидали своей очереди в том числе и пенсионеры.