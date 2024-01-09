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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Десятки водителей провели ночь в пункте оформления ДТП в Екатеринбурге

Толпа жителей Екатеринбурга провела целую ночь в пункте оформления ДТП

9 января 2024, 08:25
Фото: Midjourney

Десятки водителей провели ночь в пункте оформления ДТП в Екатеринбурге

12 часов пришлось провести в пункте оформления ДТП жителям Екатеринбурга попавшим в аварии свердловчанам. Столько времени водители ожидали регистрации происшествий.

Очереди наблюдались в пункте на улице Машиностроителей, 53а. Многие из ожидающих были без воды и еды. Они не отходили, так как опасались, что место в очереди будет утеряно, пишет Е1. Ожидали своей очереди в том числе и пенсионеры.

Сотрудники закрывают окошечки и изображают бурную деятельность. Могут никого не принимать по полтора часа, — пожаловался водитель.

Так как 9 января началась рабочая неделя, многие водители опасались, что из-за ночной очереди утром не попадут на работу. Поэтому у многих начиналась паника. Специалисты не давали людям внятного ответа на то, почему процесс оформления длится так долго, утверждает очевидец.

В ГИБДД объяснили очереди тем, что здесь работает четыре-пять специалистов. Регистрация одной аварии занимает около часа, а ДТП произошло много. А в случае с ДТП с пострадавшими приоритет специалист отдает как раз таким случаям.

На данному участке было зарегистрировано 21 ДТП, из них три с пострадавшими (травмировались семь человек).

Ранее свердловчанам напомнили о правилах безопасности на дорогах после снегопадов. Так, следует заранее тормозить, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Лучше всего не ехать на желтый сигнал светофора, быть внимательным и тормозить перед пешеходными переходами заранее.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Пенсионеры#ГИБДД#Специалисты#Водители#Регистрация#Пострадавшие#Ожидание#Екатеринбург#Очереди#Аварии#Дарья Сорокина#Рабочая неделя
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