Трое мужчин могли устроить взрыв на ж/д путях под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Мужчину и его соседей, которые живут на Ярославской улице, несколько раз опросили сотрудники полиции. У них интересовались, не заметили ли они троих незнакомцев — одного в камуфляжной одежде и двух в одежде черного цвета, пишет Ура.ру.
Также один из местных жителей слышал взрыв. По его словам, это было похоже на разрыв трубы.
Напомним, взрыв случился 8 января 2024 года. В связи с этим на станции пропало электричество, из-за чего электропоезд, который ехал рейсом «Нижний Тагил — Качканар», отправился обратно.
Кроме того, были задержаны на несколько часов электрички, а при въезде в Нижний Тагил образовалась пробка. По факту происшествия проводится проверка.