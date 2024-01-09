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Updated Сегодня, 04:25

Полиция ищет трех подозреваемых во взрыве на ж/д путях под Нижним Тагилом

Трое мужчин могли устроить взрыв на ж/д путях под Нижним Тагилом

9 января 2024, 04:25
Фото: Midjourney

Полиция ищет трех подозреваемых во взрыве на ж/д путях под Нижним Тагилом

К взрыву на железнодорожных путях под Нижним Тагилом на станции «Сан-Донато» могут иметь отношение трое мужчин.

Мужчину и его соседей, которые живут на Ярославской улице, несколько раз опросили сотрудники полиции. У них интересовались, не заметили ли они троих незнакомцев — одного в камуфляжной одежде и двух в одежде черного цвета, пишет Ура.ру.

Также один из местных жителей слышал взрыв. По его словам, это было похоже на разрыв трубы.

Напомним, взрыв случился 8 января 2024 года. В связи с этим на станции пропало электричество, из-за чего электропоезд, который ехал рейсом «Нижний Тагил — Качканар», отправился обратно.

Кроме того, были задержаны на несколько часов электрички, а при въезде в Нижний Тагил образовалась пробка. По факту происшествия проводится проверка.

Следователи исследуют место взрыва под Нижним Тагилом
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