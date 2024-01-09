Тысячи тонн снега вывезли с улиц Нижнего Тагила

Кроме того, рабочие прочищают пешеходные дорожки и остановки. В период с 1 по 8 января МУП «Тагилдорстрой» вывез с городских улиц 8 484 тонн, а ООО «УБТ-Сервис» — 7 926 тонн. Всего было вывезено 16 410 тонн снежного покрова.