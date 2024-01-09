Тысячи тонн снега вывезли с улиц Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Снегопады продолжались практически во все праздничные дни. По словам главы города Владислава Пинаева, и сейчас коммунальные службы продолжают уборку проезжей части от накатов.
Кроме того, рабочие прочищают пешеходные дорожки и остановки. В период с 1 по 8 января МУП «Тагилдорстрой» вывез с городских улиц 8 484 тонн, а ООО «УБТ-Сервис» — 7 926 тонн. Всего было вывезено 16 410 тонн снежного покрова.
Напомним, что на рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается ветреная погода. Снегопад прогнозируется на 9 января. Также 12 и 13 января количество осадков превысит норму.