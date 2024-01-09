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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Дорожные рабочие вывезли и дорог Нижнего Тагила тысячи тонн снега

Тысячи тонн снега вывезли с улиц Нижнего Тагила

9 января 2024, 11:56
Фото: Владислав Пинаев

Дорожные рабочие вывезли и дорог Нижнего Тагила тысячи тонн снега

За новогодние праздники дорожные рабочие вывезли тонны снега из Нижнего Тагила. Они трудились и днем, и ночью, а также в выходные.

Снегопады продолжались практически во все праздничные дни. По словам главы города Владислава Пинаева, и сейчас коммунальные службы продолжают уборку проезжей части от накатов.

Фото: Владислав Пинаев

Кроме того, рабочие прочищают пешеходные дорожки и остановки. В период с 1 по 8 января МУП «Тагилдорстрой» вывез с городских улиц 8 484 тонн, а ООО «УБТ-Сервис» — 7 926 тонн. Всего было вывезено 16 410 тонн снежного покрова.

Напомним, что на рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается ветреная погода. Снегопад прогнозируется на 9 января. Также 12 и 13 января количество осадков превысит норму.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Снег#Уборка#Прогноз погоды#Уборка снега#Коммунальные службы#Дорожные работы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Ветреная погода
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