«Уральские авиалинии» арендовали поле, на котором экстренно сел их самолет

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Самолет будет на поле еще примерно год, хотя были варианты его разбора на месте или взлета с участка. Информацию об аренде сообщил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.
По словам Конюка, авиакомпания заплатила за аренду земли, однако точные детали о том, сколько по времени будет самолет стоять на участке не сообщается. Глава района заявил, что все зависит от авиакомпании.
Напомним, осенью самолет летел из Сочи в Омск, однако из-за технических сложностей полет необходимо было прервать. В результате самолет совершил экстренную посадку из-за неисправности. Пострадавших на борту не было.
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