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«Уральские авиалинии» арендовали поле, на котором экстренно сел их самолет

«Уральские авиалинии» арендовали поле, на котором экстренно сел их самолет

9 января 2024, 12:22
Фото: 1MI
Авиакомпания «Уральские авиалинии» арендовала участок в Новосибирской области, где осенью вынужден был приземлиться самолет.

Самолет будет на поле еще примерно год, хотя были варианты его разбора на месте или взлета с участка. Информацию об аренде сообщил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

По словам Конюка, авиакомпания заплатила за аренду земли, однако точные детали о том, сколько по времени будет самолет стоять на участке не сообщается. Глава района заявил, что все зависит от авиакомпании.

Напомним, осенью самолет летел из Сочи в Омск, однако из-за технических сложностей полет необходимо было прервать. В результате самолет совершил экстренную посадку из-за неисправности. Пострадавших на борту не было.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир рейса Москва — Минводы сломал проводнику руку, требуя алкоголь.

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#Происшествия#Транспорт#Самолет#ЧП#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Камилла Булгакова
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