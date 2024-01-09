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26-летнего тагильчанина пять суток ищет полиция

Ушел из дома 1 января: в Нижнем Тагиле разыскивается таинственно исчезнувший парень

9 января 2024, 08:04
Фото: Midjourney

26-летнего тагильчанина пять суток ищет полиция

В Нижнем Тагиле полиция ищет 26-летнего молодого человека. Он ушел из дома 1 января и не вернулся. В полицию его отец обратился 4 января.

Пропавшего зовут Владислав Корчемкин. В первый день нового года он ушел из дома по улице Ермака и до сих пор не вернулся. С собой у него был телефон, но он недоступен. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагилькое».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Рост Владислава составляет 190-195 сантиметров, он худощавый и светловолосый. Парень был одет в серую вязаную шапку, черный длинный пуховик с капюшоном, джинсы и ботинки синего цвета.

Ранее в Нижнем Тагиле нашли пропавшего 19-летнего молодого человека. Он пропал 3 января, а был найден 7 января. Парня отвезли в больницу.

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