Ушел из дома 1 января: в Нижнем Тагиле разыскивается таинственно исчезнувший парень

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Пропавшего зовут Владислав Корчемкин. В первый день нового года он ушел из дома по улице Ермака и до сих пор не вернулся. С собой у него был телефон, но он недоступен. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагилькое».
Рост Владислава составляет 190-195 сантиметров, он худощавый и светловолосый. Парень был одет в серую вязаную шапку, черный длинный пуховик с капюшоном, джинсы и ботинки синего цвета.
Ранее в Нижнем Тагиле нашли пропавшего 19-летнего молодого человека. Он пропал 3 января, а был найден 7 января. Парня отвезли в больницу.