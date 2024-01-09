tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Житель Екатеринбурга требовал у жены 100 тысяч рублей с ножом в руке

В Екатеринбурге мужчина угрожал жене ножом и требовал 100 тысяч

9 января 2024, 11:15
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга требовал у жены 100 тысяч рублей с ножом в руке

Житель Екатеринбурга с ножом требовал у жены 100 тысяч рублей. Все это происходило незадолго до того, как он выбросил двухлетнюю дочь из окна.

Злоумышленник Иван требовал от жены Ксении денег на наркотики, а после выгнал ее на улицу со словами о том, чтобы без денег она не возвращалась и только тогда она сможет получить обратно ребенка. Об этом сообщает Ура.ру.

Ксения же пошла в полицию, где сообщила, что ребенок пропал. Она считала, что, если бы сразу призналась полицейским в том, что дочку удерживает родной папа, дело бы не стали расследовать.

После этого женщина пошла к друзьям отмечать новый год. А полицейские в это время искали ребенка. Через четыре дня после исчезновения девочку нашли мертвой в сугробе. Тогда же стало известно, что папа выбросил ее из окна. Злоумышленник арестован.

Ранее женщину в Североуральске избили после жалоб на кучу снега. Незадолго до происшествия она установила таблички с жалобой на некачественную уборку снега.

Тело нашли в сугробе. Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожарная машина по пути на вызов застряла в сугробе в ЕкатеринбургеПассажиры вытаскивали из сугроба автобус в ЕкатеринбургеПриставы в обмен на оплату долга вытащили авто должника из сугроба в Екатеринбурге
#Ребенок#Свердловская область#Полиция#Нож#Криминал#Наркотики#Арест#Угрозы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Сугроб
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Не хотел открывать дверь: в Екатеринбурге задержан глумящийся над солдатами блогер
Вчера, 15:06
В деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетель
Вчера, 17:54
«Тонкой нитью»: художница из Тагила снялась в сериале про народную культуру России
Вчера, 07:32
Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
Вчера, 10:30
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Вчера, 17:11