В Екатеринбурге мужчина угрожал жене ножом и требовал 100 тысяч

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Злоумышленник Иван требовал от жены Ксении денег на наркотики, а после выгнал ее на улицу со словами о том, чтобы без денег она не возвращалась и только тогда она сможет получить обратно ребенка. Об этом сообщает Ура.ру.
Ксения же пошла в полицию, где сообщила, что ребенок пропал. Она считала, что, если бы сразу призналась полицейским в том, что дочку удерживает родной папа, дело бы не стали расследовать.
После этого женщина пошла к друзьям отмечать новый год. А полицейские в это время искали ребенка. Через четыре дня после исчезновения девочку нашли мертвой в сугробе. Тогда же стало известно, что папа выбросил ее из окна. Злоумышленник арестован.
Ранее женщину в Североуральске избили после жалоб на кучу снега. Незадолго до происшествия она установила таблички с жалобой на некачественную уборку снега.