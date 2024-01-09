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Updated Сегодня, 08:45

В Екатеринбурге скончался основатель фестиваля «Вифлеемская звезда»

В Екатеринбурге скончался известный скульптур фигур изо льда

9 января 2024, 08:43
Фото: Уральская музыкальная школа

В Екатеринбурге скончался основатель фестиваля «Вифлеемская звезда»

Андрей Зайцев, известный скульптор, скончался 5 января. Последней его работой стал трехметровый ангел. Скульптор также был основателем фестиваля «Вифлеемская звезда».

Ангел изо льда высотой три метра расположился около музыкальной школы на Антона Валека. Эту композицию скульптор устанавливал повторно несколько лет подряд. В этой школе учатся его дети.

Известно, что творец скоропостижно скончался в поезде. У скульптора осталось трое детей. До того как в доме произошла трагедия — пожар, в семье воспитывалось четверо детей. Об этом сообщили в Уральской музыкальной школе.

В этом году мы конечно же ждали Ангела как чуда. И его поставили 5 января 2024 года, — рассказали в учреждении.

Вырезал ангела около школы скульптор вместе с женой.

Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске скончался главный режиссер театра кукол Виктор Савин. Ему было 76 лет. Мужчина умер 3 января, его спектакли продолжают показываться.

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