В Екатеринбурге скончался известный скульптур фигур изо льда

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Ангел изо льда высотой три метра расположился около музыкальной школы на Антона Валека. Эту композицию скульптор устанавливал повторно несколько лет подряд. В этой школе учатся его дети.
Известно, что творец скоропостижно скончался в поезде. У скульптора осталось трое детей. До того как в доме произошла трагедия — пожар, в семье воспитывалось четверо детей. Об этом сообщили в Уральской музыкальной школе.
В этом году мы конечно же ждали Ангела как чуда. И его поставили 5 января 2024 года, — рассказали в учреждении.
Вырезал ангела около школы скульптор вместе с женой.
Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске скончался главный режиссер театра кукол Виктор Савин. Ему было 76 лет. Мужчина умер 3 января, его спектакли продолжают показываться.