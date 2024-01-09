В Крыму скончался известный врач из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Ранее он был заместителем главы горздрава Екатеринбурга. Он умер 31 декабря, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что у доктора случился сердечный приступ во время отдыха в санатории. Его не удалось спасти. Мужчине было 73 года, через три дня у него должен был быть день рождения.
Известно, что Владимир был прославленным хирургом в Екатеринбурге. Он отработал по профессии более 40 лет. Пациенты отзывались о нем очень тепло.
Похоронят доктора 9 января в крематории на Сибирском тракте.
Ранее в Екатеринбурге скончался известный скульптур фигур изо льда. Он умер во время поездки в поезде.