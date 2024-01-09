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Хирург из Екатеринбурга умер в Крыму

В Крыму скончался известный врач из Екатеринбурга

9 января 2024, 09:07
Фото: 1MI

Хирург из Екатеринбурга умер в Крыму

В Крыму скончался врач из Свердловской области. Это хирург Владимир Тутунин.

Ранее он был заместителем главы горздрава Екатеринбурга. Он умер 31 декабря, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что у доктора случился сердечный приступ во время отдыха в санатории. Его не удалось спасти. Мужчине было 73 года, через три дня у него должен был быть день рождения.

Известно, что Владимир был прославленным хирургом в Екатеринбурге. Он отработал по профессии более 40 лет. Пациенты отзывались о нем очень тепло.

Похоронят доктора 9 января в крематории на Сибирском тракте.

Ранее в Екатеринбурге скончался известный скульптур фигур изо льда. Он умер во время поездки в поезде.

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