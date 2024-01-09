В поликлиниках Екатеринбурга после праздников растут большие очереди

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
По словам врачей поликлиник Екатеринбурга, в первый рабочий день после новогодних праздников были огромные очереди. Многие люди действительно заболели, у них насморк, кашель, температура. Но есть и те, кто пришел, потому что хочет продлить себе выходные.
В таких случаях больничных листов медики не выдавали, что вызывало негодование некоторых пациентов, однако врачи предоставляли больничные только тем, кто действительно болел.
По данным портала E1, во многих екатеринбургских поликлиниках наблюдается подобная ситуация. Вместе с тем, кто реально заболел, тянул до последнего, откладывая поход к врачу. Сами медицинские работники уже не удивляются таким ситуациям, поскольку они регулярно выявляются.
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