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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В Свердловской области восстановили права обманутых дольщиков

В Свердловской области восстановили права обманутых дольщиков

9 января 2024, 15:45
Фото: 1MI
Группа губернаторской комиссии Свердловской области помогла пострадавшим дольщикам получить жилье.

Более 5 тысяч жителей смогли восстановить свои права, отмечает Департамент информполитики региона. Согласно ведомствам региона, защита прав дольщиков выступает одной из основных.

В 2017 году была создана межведомственная комиссия, задачей которой было восстановить права всех дольщиков, оставшихся без недвижимости из-за долгостроев.

Для каждого случая было найдено индивидуальное решение: некоторые строительные компании завершили работы самостоятельно, а другие получили поддержку от инвесторов.

Ранее сообщалось, что в долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики.

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#Происшествия#Свердловская область#Обманутые дольщики#ЧП#Недвижимость#Долгострой#Екатеринбург#Дольщик#Инцидент#Камилла Булгакова
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