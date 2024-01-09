В Свердловской области восстановили права обманутых дольщиков

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:47
Более 5 тысяч жителей смогли восстановить свои права, отмечает Департамент информполитики региона. Согласно ведомствам региона, защита прав дольщиков выступает одной из основных.
В 2017 году была создана межведомственная комиссия, задачей которой было восстановить права всех дольщиков, оставшихся без недвижимости из-за долгостроев.
Для каждого случая было найдено индивидуальное решение: некоторые строительные компании завершили работы самостоятельно, а другие получили поддержку от инвесторов.
Ранее сообщалось, что в долгострое в историческом центре Нижнего Тагила начали продавать пуховики.