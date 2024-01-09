tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Мигрантов поставили на учет в Екатеринбурге после рейда на «Таганский ряд»

Военные пришли за мигрантами в «Таганский ряд» в Екатеринбурге

9 января 2024, 09:56
Фото: 1MI

Мигрантов поставили на учет в Екатеринбурге после рейда на «Таганский ряд»

В Екатеринбурге военные пришли на рынок на Сортировке. Там они разыскали мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ. Их поставили на воинский учет.

В рейд военные отправились вместе с полицейскими, пишет 66.ру.

Они нашли десятки мигрантов, которые не встали на учет после того, как им дали гражданство России. Также они нашли «целый ряд» мигрантов с нарушениями условий нахождения в РФ.

Отмечается, что мероприятия были организованы в торговом комплексе «Таганский ряд».

В начале января сообщалось, что 450 мигрантов поставлены за месяц на воинский учет в свердловской столице.

Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
Узнать подробнее
Читайте также:
Правила военного призыва изменены в Свердловской области«Там люди очень хорошие»: Владимир Путин рассказал о миссии волонтеров для военныхПутин подписал указ о призыве на военную службу 130 тысяч россиян
#Свердловская область#Полиция#Мигранты#Военные#Сортировка#Екатеринбург#Воинский учет#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:00
Не хотел открывать дверь: в Екатеринбурге задержан глумящийся над солдатами блогер
Вчера, 15:06
В деле с избиением 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле появился свидетель
Вчера, 17:54
«Тонкой нитью»: художница из Тагила снялась в сериале про народную культуру России
Вчера, 07:32
Отец двоих детей разбился на УВЗ: жена отсудила миллион и ежемесячную выплату дочери
Вчера, 10:30
На цистернах было несколько устройств: подробности ЧП на железной дороге в Тагиле
Вчера, 17:11