Военные пришли за мигрантами в «Таганский ряд» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В рейд военные отправились вместе с полицейскими, пишет 66.ру.
Они нашли десятки мигрантов, которые не встали на учет после того, как им дали гражданство России. Также они нашли «целый ряд» мигрантов с нарушениями условий нахождения в РФ.
Отмечается, что мероприятия были организованы в торговом комплексе «Таганский ряд».
В начале января сообщалось, что 450 мигрантов поставлены за месяц на воинский учет в свердловской столице.