За праздничные дни выставку «Россия» на ВДНХ посетили почти миллион человек

Выставка «Россия» снова открылась 3 января после двух технических дней, в течение которых специалисты обновляли экспозиции и готовились прежде всего к встрече маленьких гостей. Для детей подготовлена обширная новогодняя программа. Например, в павильоне № 2 «Сбер» можно было принять участие в мастер-классе по созданию новогоднего мультфильма: ребята создавали персонажей, прорабатывали их характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на специальном мультстанке.