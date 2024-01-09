За праздничные дни выставку «Россия» на ВДНХ посетили почти миллион человек

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Издание gazeta.ru пишет, что генеральный директор АНО «Выставка достижений „Россия“ Наталья Виртуозова отметила, что выставка посвящена людям. Она о единстве, Родине и успехах России, которые начинаются с каждого человека. Виртуозова выразила уверенность, что после осмотра гости экспозиции испытывают гордость за Российскую Федерацию и чувство сопричастности к достижениям страны. Выставка живая, она не стоит на месте, и впереди посетителей ждет еще больше интересных событий.
«Спасибо, что посещаете нас!» — сказала Виртуозова.
Выставка «Россия» снова открылась 3 января после двух технических дней, в течение которых специалисты обновляли экспозиции и готовились прежде всего к встрече маленьких гостей. Для детей подготовлена обширная новогодняя программа. Например, в павильоне № 2 «Сбер» можно было принять участие в мастер-классе по созданию новогоднего мультфильма: ребята создавали персонажей, прорабатывали их характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на специальном мультстанке.
Одним из ярких событий программы выставки является фестиваль «Русская зима». Мероприятие проходит в лучших национальных традициях и образах сказок, которые подчеркивают объединение народов России. Кроме игр и мастер-классов в рамках мероприятия проходят выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу на территории конного клуба ВДНХ.
Также в эти дни для взрослых и детей проводятся грандиозные парады Дедов Морозов — шествия зимних волшебников из разных регионов Российской Федерации.
Пятого января 2024 года выставку-форум «Россия» посетил четырехмиллионный гость, которым стала жительница Тулы Дарья Молодцова. Девушка получила подарки от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Министерства сельского хозяйства РФ: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю. Вместе с друзьями Дарья посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.