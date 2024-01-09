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ЕВРАЗ НТМК привлекли к ответственности за загрязнение воздуха

За выбросы и загрязнение реки оштрафован ЕВРАЗ НТМК

9 января 2024, 06:21
Фото: 1MI

ЕВРАЗ НТМК привлекли к ответственности за загрязнение воздуха

Проверка нанрянула на завод ЕВРАЗ НТМК. Там специалисты зафиксировали превышение выбросов, из-за чего представителей предприятия оштрафовали.

На ЕВРАЗ НТМК прошла проверка. Инспекторы выявили здесь ряд нарушений:

  • неисполнение обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов;
  • сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (загрязнение реки Малая Кушва);
  • отсутствие плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти.

В связи с этим представители завода были привлечены к административной ответственности. Им выдали предписание. Должностные лица оштрафовали на 365 тысяч рублей. Ситуация находится на контроле в ведомстве.

Ранее сообщалось, что «Уральское УГМС» выявило один случай высокого загрязнения воздуха на территории региона с января по октябрь 2023 года. Он произошел в Нижнем Тагиле. В воздухе в 10 раз норму превысил бензапирен.

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#Нижний Тагил#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Загрязнение#Загрязнение воды#Екатеринбург#Загрязнение воздуха#ЕВРАЗ#Дарья Сорокина
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