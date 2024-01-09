За выбросы и загрязнение реки оштрафован ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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На ЕВРАЗ НТМК прошла проверка. Инспекторы выявили здесь ряд нарушений:
В связи с этим представители завода были привлечены к административной ответственности. Им выдали предписание. Должностные лица оштрафовали на 365 тысяч рублей. Ситуация находится на контроле в ведомстве.
Ранее сообщалось, что «Уральское УГМС» выявило один случай высокого загрязнения воздуха на территории региона с января по октябрь 2023 года. Он произошел в Нижнем Тагиле. В воздухе в 10 раз норму превысил бензапирен.